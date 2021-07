Metalfestival Alcatraz gooit handdoek niet: “Grootste deel van ons publiek volledig gevaccineerd”

Wie niet volledig gevaccineerd is en dus geen Covid Safe Ticket heeft, moet een negatieve PCR-test van maximum 48 uur oud kunnen voorleggen. Wie dus meerdere dagen naar een festival wil gaan, moet dus in principe meer dan een keer een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Onder meer die maatregel was een doorn in het oog van de organisatoren van Pukkelpop. Sneltesten mogen ook, maar die zijn maar 24 uur geldig.

Bijna uitverkocht

“Ons publiek is ouder dan dat van Pukkelpop. Ze zijn gemotiveerd om zich te laten vaccineren. Een hele grote groep is zelfs al volledig gevaccineerd”, zegt Alcatraz-woordvoerder Bernard De Riemacker. “En voor wie nog niet (volledig) gevaccineerd is, zoeken we een oplossing. We zijn nog aan het bekijken op welke manier we het gaan aanpakken, om conform de regels rond PCR-testen en sneltesten te zijn. We gaan daar zeer binnenkort over communiceren. Maar nogmaals: Alcatraz wordt zeker niet geannuleerd. Over de kaartenverkoop zeg ik niets, maar de kans is wel groot dat Alcatraz uitverkocht zal zijn”, aldus woordvoerder Bernard De Riemacker.