Met WK-goud bekroonde Cabosse pralines voortaan ook voor het grote publiek te koop, in Belgische supermarkten Delhaize en Colruyt

KortrijkDe Cabossepraline, begin 2022 met goud bekroond op de wereldwijd belangrijke ISM beurs voor chocolade en zoetwaren in Keulen, ligt vanaf eind oktober ook in de Belgische supermarkten Delhaize en Colruyt. Een doosje van 120 gram kost er zo’n 5 euro. Goed nieuws voor familiebedrijf Chocolatier Vandenbulcke in Heule, waar 6 miljoen euro in een energiezuinige nieuwbouw werd gepompt.

Het nieuws werd dinsdag bekendgemaakt bij Chocolatier Vandenbulcke. Daar werd het Beyond Chocolate Charter getekend. Dit is een door de Belgische overheid gesteund duurzaamheidsprogramma van de sector. “De drie zaken waar het charter zich voor inzet, liggen ons nauw aan het hart. Cacaoboeren krijgen een eerlijke prijs, we gaan ontbossing tegen en we verspillen zo weinig mogelijk grondstoffen tijdens het productieproces”, zegt CEO Jelle Vandenbulcke.

© Chocolatier Vandenbulcke

Quote Upcycling van de cacao­vrucht reduceert evenveel CO2 als 3,5 miljard bomen per jaar. Het is zo de meest impactvol­le vrucht ter wereld Herwig Bernaert, Managing Director Cabosse Naturals

De Cabosse is een toonaangevende duurzame praline. Het heeft een vulling van cacaovruchtenpulp, het smaakvol wit vruchtvlees dat rond cacaobonen zit, dat normaal gezien na de oogst weggegooid wordt. Het betekent een extra inkomst voor cacaoboeren, want het vruchtvlees wordt niet meer weggegooid na de oogst. “Er wordt jaarlijks 14 miljoen ton cacaovruchten geoogst, waarvan 10 miljoen wordt weggegooid. Terwijl voedselverspilling tegengaan een van de efficiëntste manieren is om de opwarming van de aarde af te remmen. Upcycling van de cacaovrucht reduceert evenveel CO2 als 3,5 miljard bomen per jaar. Het is zo de meest impactvolle vrucht ter wereld”, vertelt Herwig Bernaert, Managing Director Cabosse Naturals. “We hopen dat veel chocolatiers ons voorbeeld volgen om de sector nog duurzamer te maken.”

© Chocolatier Vandenbulcke

Chocolatier Vandenbulcke groeit. “We investeerden de voorbije jaren 6 miljoen euro in een energiezuinige nieuwbouw met nieuwe productielijnen, waar 1.400 zonnepanelen de helft van onze elektriciteit opwekken. We zetten ook op duurzame productinnovatie in. Zoals met Petit Melo, een unieke melopraline met 100 procent Belgische chocolade en speculoos die meteen ook in de prijzen viel. Duurzaamheid en groei kunnen hand in hand gaan. De nieuwe producten en productielijnen zorgden de voorbije vijf jaar voor 40 procent extra medewerkers en een omzetgroei van 25 procent. Onze recente productinnovaties maken na twee jaar al 15 procent van die omzet uit”, zegt Jelle Vandenbulcke.

© Chocolatier Vandenbulcke

“De komende jaren zetten we verder op duurzaamheid in door te investeren in nog meer duurzame verpakking, energiezuinige verpakkingslijnen en extra hernieuwbare energie om onze productie aan te drijven. De toekomst van chocolade begint bij onszelf, daarom is het Beyond Chocolate Charter zo belangrijk. Daarnaast schenken we ook elk jaar tussen de 150.000 en 200.000 euro aan duurzaamheidsprojecten om de cacao-industrie te ondersteunen. Dat zullen we in de toekomst ook zeker blijven doen”, besluit Jelle Vandenbulcke.

© Chocolatier Vandenbulcke

© Chocolatier Vandenbulcke

© Chocolatier Vandenbulcke

