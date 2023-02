Met wandeltheater Dolorosa komt uniek artistiek spektakel naar Kortrijk: Levende standbeelden brengen voorsmaakje

De Sint-Maartenskerk vormt begin april het decor voor wandeltheater Dolorosa. Tachtig talentvolle jongeren brengen er onder onder leiding van professionele acteurs en dansers het Paasverhaal van Jezus. Levende standbeelden, live muziek, dans en theaterscènes vertolken het zonder woorden. Twee levende standbeelden maakten zaterdagnamiddag op de Grote Markt passanten warm voor Dolorosa. Het is een niet te missen artistiek spektakel, voor het eerst in Kortrijk te beleven.

Wandeltheater Dolorosa komt naar Kortrijk dankzij een samenwerking tussen Jeugd met een Opdracht, Kerk in Kortrijk, Lux Mundi en kerken van tal van denominaties. Ze slaan de handen in elkaar om dit project te laten slagen. Trekkers zijn Wim en Tanja Biesbrouck van Jeugd met een Opdracht en deken Geert Morlion.

Quote Het wordt een prachtig verhaal van hoop en liefde, boven geloofsui­tin­gen heen. Een uitvoering die aanspreekt. Gelovig of niet, katholiek of evange­lisch schepen Axel Ronse en mede-initiatiefnemer Tanja Biesbrouck

“Het wordt zonder woorden een prachtig verhaal van hoop en liefde, boven geloofsuitingen heen. Er doen ruim honderd vrijwilligers uit België en Nederland aan mee”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “De boodschap is universeel: het goede wint het van het kwade. Liefde is sterker dan blind geweld. Het is een uitvoering die aanspreekt. Gelovig of niet, katholiek of evangelisch”, zegt Tanja Biesbrouck.

Volledig scherm Archiefbeeld van wandeltheater Dolorosa © wandeltheater Dolorosa

Dramadocente Carla Veldhuis, al ruim dertig jaar theatermaker, werkte het verhaal uit. Ze werkt voor de Stichting Youth Alive (jongerenwerk) en Arts Alive (bewegingskunst in Nederland). ‘Beeldtaal is communicatie’ is haar motto. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Carla Veldhuis kent de impact van uitbeelden. De uitdaging is om Jezus’ levensverhaal inhoudelijk te bewaren en de kracht ervan naar vandaag de dag over te brengen.

Volledig scherm Het wandeltheater werd zaterdagnamiddag aangekondigd, op de Grote Markt in Kortrijk, met twee levende standbeelden en een doedelzakspeler. We zien op de foto ook trekkers Wim en Tanja Biesbrouck en Geert Morlion (rechts) © stad Kortrijk

De acteurs, muzikanten, dansers en de ganse crew verblijven in gastgezinnen in de regio Kortrijk. Het initiatief in Kortrijk kadert in het verlangen om over de grenzen heen met de Kortrijkse Christelijke kerken samen de boodschap van het oorspronkelijke Paasverhaal onder de aandacht te brengen.

Er zijn vijf opvoeringen van wandeltheater Dolorosa in de Sint-Maartenskerk: op zaterdag 1 april om 14 en 19 uur en op zondag 2 april om 11, 14 en 16 uur. Tickets kosten 7,50 euro voor 6- tot en met 11-jarigen en 12,50 euro vanaf 12 jaar. Wie aan de deur koopt, betaalt contant 2,50 euro extra. Reserveren wordt aangeraden, om zeker te zijn van een plaats. Info: www.wandeltheaterdolorosa.nl

Volledig scherm Archiefbeeld wandeltheater Dolorosa © wandeltheater Dolorosa

Volledig scherm Archiefbeeld wandeltheater Dolorosa © wandeltheater Dolorosa

Volledig scherm Tijdens de aankondiging zaterdagnamiddag, op de Grote Markt © stad Kortrijk

