“Met nummer drie is ons gezinsgeluk écht compleet”: minister Van Quickenborne en zijn Anouk over de geboorte van dochter Lou

Minister Vincent Van Quickenborne (49) en zijn vrouw Anouk Sabbe (41) uit Kortrijk zijn vrijdagmorgen de ouders geworden van dochter Lou, hun derde kindje. Zowel het koppel als zus Bo (7) en broer Scott (4) stralen van geluk. “Ik laat me twee weken vervangen”, aldus de minister. “Al weten ze dat ze me voor echte uitzonderlijke zaken mogen storen.”

Na de geboorte van dochter Bo (7) op Moederdag op 8 mei 2016 en zoon Scott (4) op dinsdag 26 maart 2019, is er nu dochter Lou. Lou weegt 3,250 kilogram en meet 48 centimeter. “De uitgerekende datum was normaal gisteren”, vertelt Van Quickenborne. “Op de verjaardag van Anouk, eergisteren, was mijn vrouw de hele dag wat ongemakkelijk. Anouk, die liefst niet op haar verjaardag wilde bevallen, vreesde dat het dan al prijs zou zijn. Maar het ongemakkelijke gevoel ging opnieuw liggen.”

“Gisteren heb ik me de hele dag nog prima gevoeld, alsof ik nog lang niet aan bevallen toe zou zijn”, zegt Anouk. “Tot gisterenavond. Om kwart voor tien zijn we naar het ziekenhuis gekomen. Nog geen vier uur later, om 1u20, is Lou al geboren.” Bij Bo duurde de bevalling de hele dag. Scott kwam ter wereld met een keizersnede. “Dit was dus veruit de gemakkelijkste bevalling van de drie, ik heb amper moeten persen.”

Lou weegt 3,250 kilogram en meet 48 centimeter. © ID/ James Arthur

Lou is een korte naam, net als de Scott en Bo. “De kinderen hebben met Van Quickenborne Sabbe al een lange familienaam, de voornaam mag al eens kort en krachtig zijn dan.” Anouk groeide op in een gezin met drie kinderen, papa Vincent groeide op met vijf. “Het was altijd al onze wens om een kroostrijk gezin te hebben. Maar met nummer drie is ons gezinsgeluk wel compleet. Er komt geen meer bij.”

De vraag of Lou verwekt is in hun ‘safehouse’ zorgt voor wat gelach bij de minister en zijn vrouw. “Als je goed zou rekenen, dan weet je dat Anouk het zwanger was de maand voor we naar een safehouse werden overgebracht.” “Maar voor de rest geven we liever zo weinig mogelijk details over de verwekking”, lacht Anouk.

Broer en zus glunderden vandaag langs de zijlijn. Scott had niet eens liever een broertje gehad, zegt hij. "Ik ben blij met de baby, ik ben nu grote broer." Bo had het liefst een zusje, en zij is dus bijzonder tevreden met Lou. "Nu kunnen we later samen met de poppen spelen." © ID/ James Arthur

Broer en zus glunderden vrijdag langs de zijlijn. Scott had niet eens liever een broertje gehad, zegt hij. “Ik ben blij met de baby, ik ben nu grote broer.” Bo had het liefst een zusje, en zij is dus bijzonder tevreden met Lou. “Nu kunnen we later samen met de poppen spelen.”

Het koppel koos twee jonge meters. “Mijn petekind Astrid is meter van Lou. Zij is dokter in opleiding hier in het ziekenhuis”, zegt Van Quickenborne. “Anouk koos voor Thais, de tienerdochter van haar zus. We vonden het belangrijk om twee jonge meters te kiezen, zo’n beetje ‘generatiegenoten’ bijna.”

Minister Vincent Van Quickenborne is vader geworden van zijn derde kind Lou © ID/ James Arthur

Van Quickenborne neemt twee weken ouderschapsverlof. “Normaal kan ik als kersverse papa 20 werkdagen nemen, maar dat leek me nu iets te lang om afwezig te zijn. Ik laat me vervangen door staatssecretaris Alexia Bertrand. Het is dus echt de bedoeling om er even helemaal te zijn voor mijn gezin. Al weten ze dat ze me voor echte uitzonderlijke zaken mogen storen.”

