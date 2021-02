“Met honderden samengetroept om koers te volgen”: Kuurne hekelt volkstoeloop in Kortrijk, gouverneur wil evaluatie

Kortrijk/KuurnePubliek was zondag niet welkom langs het parcours van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne. Enkele honderden mensen hielden zich daar niet aan, in het centrum van Kortrijk. Tot frustratie van de buren in Kuurne, waar ze wel massaal in hun kot bleven. “Je kan geen hele centrumstad afsluiten”, reageert Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe. Gouverneur Carl Decaluwé ziet dat anders en vindt dat stad en politie te weinig deden. Er volgt een evaluatie.

Het was de ogen uitwrijven, voor wie de koers op tv volgde. In het centrum van Kortrijk, zoals aan de Budabrug en in de Doorniksestraat, stond veel volk te kijken. Terwijl gouverneur Carl Decaluwé een duidelijke coronamaatregel oplegt: géén publiek langs het parcours van koersen, behalve voor wie op zijn eigen stoep met maximum vier en met respect voor de afstandsregels volgt. Maar in hartje Kortrijk waren het zondag zeker niet allemaal omwonenden.

Bloedend koershart

Tot frustratie van de brave buren in Kuurne. De reacties op sociale media zijn niet mals. Een voorbeeld: ‘Ik had als koersliefhebber een doortocht op 200 meter van mijn deur in Kuurne, maar ik volgde als gehoorzame burger braaf de koers in mijn kot. Om dan met een bloedend koershart op tv te zien hoe in Kortrijk honderden mensen samentroepten om de koers te volgen. Heeft het dan wel allemaal nog zin om mooi de regels te respecteren?”

Volledig scherm Een beeld van het volk aan de Budabrug © livestream Eurosport

Iemand anders verwoordt het zo: “Wat ik in het centrum van Kortrijk zag, was schandalig. Ze waren daar precies allemaal toevallig aan het wandelen, soms zonder mondmasker aan. Of mag in Kortrijk alles wel?”

Quote De Kortrijkza­nen lapten de oproep van de gouverneur massaal aan hun laars. Terwijl de gouverneur zelf ook een Kortrijk­zaan is. Dat is toch opvallend. Stefaan Stamper, bestuurslid van Kuurne-Brussel-Kuurne

Ook het bestuur van Kuurne-Brussel-Kuurne reageert: “Het viel goed mee langs het parcours, zelfs op hellingen zoals de Oude Kwaremont. Om dan bij het binnenkomen van Kortrijk plots al dat volk te zien”, zegt bestuurslid Stefaan Stamper. “De Kortrijkzanen lapten de oproep van de gouverneur massaal aan hun laars. Terwijl de gouverneur zelf ook een Kortrijkzaan is. Dat is toch opvallend.”

Niet rechtvaardig

Burgemeester van Kuurne Francis Benoit (CD&V) is ontgoocheld: “Logisch dat de mensen in Kuurne gefrustreerd zijn, want het was er op sommige plaatsen echt over in Kortrijk. De regels zijn misschien een beetje te streng. Maar vooral chapeau voor de Kuurnenaren die er zich wél aan hielden. Ik vraag me af of de politie toezicht hield in Kortrijk. Het voelt niet rechtvaardig aan, wat er daar gebeurd is. Ik vraag een evaluatie”, aldus Francis Benoit.

Volledig scherm Een beeld in de Leiestraat © livestream Eurosport

“Er komt een evaluatie, we bespreken het op een volgend burgemeestersoverleg”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Want als het in Kuurne lukt, moet het ook in Kortrijk lukken. Nu krijg ik vooral de indruk dat het stadsbestuur van Kortrijk en de politie hun werk niet helemaal correct deden. Dus gaan we dat grondig bekijken.”

Quote Toen de renners passeerden, hielden mensen even halt om te kijken, meer niet. Het is niet zo dat er volksfees­ten waren. Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe

Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) roept verzachtende omstandigheden in. “Je kan geen hele centrumstad afsluiten, het parcours strekte zich in Kortrijk over 18 kilometer uit. We hébben opgeroepen om de renners niet in het echt aan te moedigen. En de politie was wél op cruciale punten aanwezig. Maar toen de renners passeerden, hielden mensen even halt om te kijken, meer niet. Het is niet zo dat er volksfeesten waren. Er waren door het mooie weer gewoon veel wandelaars en fietsers in de stad. Het is jammer dat zo’n mooie koers hierdoor nu helemaal overschaduwd wordt.”

Misleidende beelden

Ook schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) nuanceert. “Tv-beelden misleiden soms. Er is elke zondag veel volk op de been in Kortrijk, ook zonder koers. Er was genoeg plaats tussen de bubbels.”

Quote De politie kwam niet tussen, want het ging niet om samenscho­lin­gen. politiewoordvoerder Thomas Detavernier

Dat er veel volk was, ontging ook de lokale politiezone Vlas niet. Maar ook daar is er begrip. “Wat de mensen op televisie zagen, was een momentopname”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Wandelaars hielden even halt, om de renners te zien passeren. Daar is niet veel aan te doen. De politie kwam niet tussen, want het ging niet om samenscholingen. Wandelen en fietsen is niet verboden. De mensen mogen naar buiten komen.”