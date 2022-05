Met een plezierbootje naar zomerbar: Zuiders terras Gulden Spoor aan jachthaven keert terug

KortrijkZomerterras Gulden Spoor, vorig jaar tot in Oost-Vlaanderen en Wallonië vaak omschreven als een van de mooiste zomerbars, keert terug. De zuiders getinte bar bij een private jachthaven aan de oevers van de Leie heropent op woensdag 1 juni. “Het wordt iets kleiner, maar dat maakt het net gezelliger en we kunnen inzetten op meer kwaliteit”, zeggen Hannes Catanzaro en Nicolas Bert.

Zomerterras Gulden Spoor aan de feestzaal van domein Gulden Spoor, een oase van rust die midden het groen meteen aan vakantie doet denken, viel vorige zomer in de smaak. “We waren verrast van hoe ver de mensen kwamen met hun plezierbootjes, tot uit Moeskroen en Gent. We werden zelfs door het Franstalig dagblad L’Avenir gecontacteerd, want tot in Wallonië maakten we snel naam. Mooi om in een jaar tijd zo’n begrip te worden. We trekken die lijn nu verder en leggen de lat graag nog wat hoger”, leggen Hannes Catanzaro (27) en Nicolas Bert (35) uit.

Quote De biertjes komen allemaal uit de regio, zoals Julia, Claudette, Halsbergh, Gulden Spoor, Omer, Flemish Red... We gaan ook voor nog betere wijnen Hannes en Nicolas

Hapjes en drankjes

Van 220 plaatsen vorige zomer krimpt Zomerterras Gulden Spoor nu in tot 150. “We willen niet de grootste, maar wel de meest kwalitatieve zomerbar worden. Met een sterk team, alle medewerkers van vorige zomer blijven aan boord”, vertellen Hannes en Nicolas, die de kaart verder verfijnen en nog meer samenwerken met partners uit Kortrijk en omgeving. “Zo komen de biertjes allemaal uit de regio, zoals Julia, Claudette, Halsbergh, Gulden Spoor, Omer, Flemish Red,... via drankenhandel Pauwels. We gaan in samenwerking met Wijnen De Clerck ook voor nog mooiere en betere wijnen, zoals Bordeaux-wijnen.”

Volledig scherm sfeerbeeld van vorige zomer, tijdens de eerste editie © Domein Gulden Spoor

“Voor de hapjes werken we samen met Tapaola van Kortrijkzaan Jonathan Muñoz voor de betere Spaanse charcuteries. Voor verse schaal- en schelpdiertjes bundelen we de krachten met Lobster Fish. Andere hapjes die vorige zomer in de smaak vielen staan ook weer op de kaart, zoals kippenreepjes en gefrituurde sushi.”

Voor een ouder publiek

Er draaien bewust geen dj’s meer. “Deze locatie vraagt om rustige zomermuziek, dus daar zetten we voortaan op in. We zijn ook niet meer open tot middernacht. Op weekdagen zijn we open van 14 tot 22 uur en in de weekends van 12 tot 23 uur, telkens met een ‘uitdoofuur’. We zijn voor iedereen toegankelijk, maar we zetten ons met Zomerterras Gulden Spoor nog wat meer in de markt als zomerbar voor (jong)volwassenen en een iets ouder cliënteel.”

Er zijn nog enkele toffe vernieuwingen. “Om ons tegen slecht weer te wapenen, hebben we nu een grotere en nog gezelliger tent, met wanden die dicht kunnen indien nodig. Voor de kinderen hebben we een groter speelplein. Verder blijft ons terras een topper, met een prachtig zicht op de jachthaven”, besluiten Hannes Catanzaro en Nicolas Bert.

Zomerterras Gulden Spoor is open van woensdag 1 juni tot eind augustus. De sluitingsdagen zijn maandag en dinsdag, met mogelijke uitzonderingen zoals op sinksenmaandag en tijdens Kortrijk Congé midden het zomerverlof. Volg alle updates op de Facebookpagina Zomerterras Gulden Spoor. De zomerbar is bereikbaar met een plezierbootje via de Leie, met de fiets of te voet het best via het jaagpad langs de Leie en met de auto via de Loodwitstraat.

