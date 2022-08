Met 1 geboeid hand op de vlucht voor politie: twintiger riskeert 30 maanden cel

Kortrijk Pater Frans, oudste mannelijke Kortrijk­zaan, viert 102de verjaardag

Pater Passionist Frans Praet is op 19 augustus in de bloemetjes gezet, tijdens de viering van zijn 102de verjaardag in rusthuis Sint-Carolus. Ook bijzonder aan deze verjaardag is dat Frans de oudste mannelijke Kortrijkzaan is.

21 augustus