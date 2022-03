Met 1,88 promille in vrachtwagen na rally: maand rijverbod en alcoholslot voor zestiger

Al bijna zijn hele leven is M.S. actief in de rallywereld. Op 22 november 2021 was hij dan ook op de 6 Uren van Kortrijk. Toen de teambaas hem na de rally vroeg om een vrachtwagen weg te rijden van het Schouwburgplein in Kortrijk stemde hij daar mee in. Ook al had hij al teveel alcohol gedronken. Een politiepatrouille merkte wat later de vrachtwagen op omdat een achterlicht niet werkte. Bij de controle die volgde, bleek er 1,88 promille alcohol in het bloed van S. te zitten. “Een teamlid was uitgevallen met een coronabesmetting waardoor hij onverwacht de vrachtwagen moest verplaatsen”, aldus zijn advocaat.