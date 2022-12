Mensensmokkelaar krijgt 3 jaar cel, omdat hij bootjes vervoerde: "Terwijl zijn neven ooit verdronken in zee bij een overtocht”

KortrijkEen 36-jarige Irakees uit het Duitse Bielefield heeft in de Brugse rechtbank 3 jaar cel gekregen voor mensensmokkel. Salem H. werd in Kortrijk betrapt met rubberen bootjes in zijn bestelwagen. “En dat terwijl hij beweerde dat zijn vier neven zeven jaar geleden verdronken zijn tijdens een overtocht”, foeterde procureur Frank Demeester.

Een patrouille van de politiezone Vlas zette de bestelwagen van Salem H. op 3 mei dit jaar aan de kant in Kortrijk. In de laadruimte van zijn voertuig troffen de agenten reddingsvesten aan, samen met een buitenboordmotor, brandstof en verschillende kartonnen dozen met rubberen bootjes. “Op de vrachtbrief van de beklaagde stond 1.650 kilo aan boten en ander nautisch materiaal weergegeven”, zegt procureur Frank Demeester. “Er zullen aanvankelijk dus nog heel wat meer bootjes in de laadruimte gezeten hebben.”

Al eerder veroordeeld

De beelden van ANPR-camera’s wezen uit dat Salem H. uit Duitsland of Nederland kwam, en richting Frankrijk reed. “In een nieuw verhoor gaf hij toe dat hij al drie à vier ritten had uitgevoerd met nautisch materiaal aan boord. Bij de onderzoeksrechter verklaarde de beklaagde ook dat zijn vier neven zeven jaar geleden verdronken zijn tijdens een overtocht”, gaat de procureur verder. Onderzoek wees uit dat Salem H. in 2018 al eens 3,5 jaar cel kreeg in Hongarije, nadat hij bij de Hongaars-Roemeense grens was tegengehouden. Hij zat in zijn voertuig met vijf Irakezen, waaronder drie kinderen.

Volgens het parket maakte de beklaagde dan ook deel uit van een organisatie in mensensmokkel. De procureur vorderde in die omstandigheden dan ook vijf jaar cel. De advocaat van de Irakees vroeg tevergeefs de vrijspraak. “Mijn cliënt ging er vanuit dat hij een legale bestelling bij had”, pleitte meester Bram Vercouter. “Hij had voor zijn vertrek een vrachtbrief gevraagd om dat te kunnen bewijzen. In Duitsland en Nederland werd hij ook gecontroleerd en legde hij dat document voor. Hij mocht daar gewoon doorrijden.” De rechter hechtte echter geen geloof aan dat verhaal.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.