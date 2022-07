Menens hiphopcollectief ZLDR wint Lotto Wild Talent

Kortrijk/Zwevegem/Heule LAGO voert energietoe­slag in, forse prijsstij­gin­gen voor sport en recreatie in zwembaden: “Om te kunnen overleven”

De inflatie en energiecrisis, vooral door de oorlog in Oekraïne, laat zich overal voelen. Ook in de zwembaden LAGO Weide, LAGO CLUB Fit. en LAGO Lagaeplein. Daar zijn sinds begin juli forse prijsstijgingen doorgevoerd. “We moeten ingrijpen. Zo stevenen we voor LAGO Weide door de hoge energiefacturen voor 2022 op 830.000 euro verlies af”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck.

