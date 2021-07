Meer ruimte dan in hun woning uit ‘Huis Gemaakt’: Harry en Jerina kopen dankzij crowdfunding hun échte droomhuis

Kortrijk/Lauwe Festival For Friends trekt naar Kortrijk: “Hopelijk slaat nieuwe aanpak aan, we gaan voor 2.000 bezoekers”

25 juli Festival For Friends is terug van weggeweest en pakt meteen met een pak nieuwigheden uit. De grootste nieuwigheid is de verhuis van Lauwe naar Kortrijk. De zesde editie vindt op zaterdag 25 september op het evenementenplein Depart XXL op het Nelson Mandelaplein plaats. Onder meer het Kortrijks dj koppel The Bicky Duets zal er optreden. De ticketverkoop is gestart.