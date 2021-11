Medewerkers Barco bezoeken de Sint vanuit hun wagen dankzij ‘drive-through’

Kortrijk Miep (44) houdt kof­fieklets rond coronabe­leid: “We willen gelijke behande­ling van iedereen, met of zonder prik”

Miep Lambrecht nodigt iedereen op zaterdag 27 november op ‘Koffie drinken aan de verlaagde Leieboorden’ in Kortrijk uit. Niét om te rellen, wél om te discussiëren over het federaal coronabeleid. “Want het ís voer voor discussie. Zo zijn we met veel gelijkgestemden die het Covid Safe Ticket discriminerend vinden. Dat merkte ik ook op de betogingsmars afgelopen zondag in Brussel.”

25 november