Medeverdachte zaak stationsmoord terecht voor cannabisverkoop: “Verhuisd en wil uit drugsmilieu geraken.”

Op 15 oktober 2021 kwam het in een appartementsgebouw langs de Minister Tacklaan tot een ruzie tussen Athena M. (30) uit Ieper en het slachtoffer. M. was op bezoek op het appartement van haar broer Tarsis (25) en kreeg het aan de stok met overbuurvrouw Caroline Kint, met wie ook haar broer ruzie had omdat Caroline vaak over overlast klaagde. Nadat M. Caroline Kint bewusteloos had geslagen en geschopt, nam ze ook de sleutels van het appartement uit haar handtas en sleepte het slachtoffer aan haar haren mee naar binnen. Daarna deed ze de deur toe en liet ze haar voor dood achter. Medebewoners van het appartementsgebouw verwittigden omstreeks 21 uur de hulpdiensten. Zij vonden het zwaar toegetakelde en bloedende lichaam van de vrouw. In kritieke toestand kon ze naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Daar vocht de vrouw bijna een week voor haar leven, maar ze overleed uiteindelijk aan haar verwondingen.