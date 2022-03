Maya (36) vlucht met vijf kinderen voor oorlog, huis in Kortrijk gezocht om gezin op te vangen: “We haten de Russen niet, we willen dat het stopt”

Bissegem/Kortrijk Luc (68) en Nathalie (49) nemen afscheid van feestzaal LuNa: “De verarming van de maatschap­pij raakt ons”

Een droom werd realiteit, toen Kortrijkzanen Luc Lebon en Nathalie Depuydt tijdens de nazomer van 2016 feestzaal LuNa openden in hartje Bissegem. Maar die realiteit ziet er goed vijf jaar later helaas helemaal anders uit. “De coronacrisis heeft me toch een serieuze (mentale) tik gegeven”, zegt Luc Lebon, die een kwarteeuw in de horeca actief was. Het koppel laat LuNa over.

