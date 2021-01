Maurice is één van de eerste baby’s van 2021: “Verwekt in eerste lockdown, geboren op muziek van Willy Sommers”

KortrijkMaurice is het eerste nieuwjaarskindje in Zuid-West-Vlaanderen. Hij werd donderdagnacht om 0.36 uur geboren in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. “Maurice zag het levenslicht met het liedje ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers op de achtergrond. De televisie stond net aan in de verloskamer, met wat feestelijke muziek. Mooier kan echt niet”, lacht mama Annelies Lecoutre.

Maurice meet 52,50 centimeter en weegt 3,750 kilogram. De fiere ouders zijn Annelies Lecoutre (27) en Ludovick Savic (28) uit Kuurne. “De geboorte van Maurice was zo speciaal, een magisch en onbeschrijfelijk moment”, vertelt Annelies, die kleuterjuf is in de vrije basisschool Heilig Hart in Harelbeke.

“We dachten eerst dat de geboorte nog net in 2020 zou zijn, want de weeën begonnen op 31 december al ’s morgens vroeg. Maar de natuur ging zijn gang, we hebben het vooral rustig aangepakt. Ik hoopte stiekem dat het toch 1 januari en dus een nieuwjaarskindje zou worden, wat gelukt is", lacht mama Annelies. “De bevalling viel mee. Ik nam na acht uur weeën de beslissing om een epidurale verdoving te nemen. Ik kan het iedereen aanraden. Maurice is zo mooi. Hij heeft al lang haar. Een rustige baby ook, die vooral veel slaapt.”

Volledig scherm De fiere ouders Ludovick Savic en Annelies Lecoutre met Maurice. © RV

Lockdown

Maurice werd verwekt tijdens de eerste lockdown. “Ludovick en ik brachten in het voorjaar veel tijd samen door, de lockdown bracht ons nog dichter bij elkaar”, vertelt Annelies. “2020 was speciaal. Ludovick, die vroeger bij een cateraar werkte, verloor door de coronacrisis zijn job, net aan het begin van mijn zwangerschap. Gelukkig vond hij ander werk. Hij werkt als chef-kok in Cortina in Wevelgem, onder de vleugels van horecabedrijf Eccellenza. Door diezelfde coronacrisis kwam Maurice nu in ons leven. Maurice is ons eerste kindje. Ik zou er zelf graag drie hebben, Ludovick houdt het voorlopig bij twee. We moeten er nog verder over praten", knipoogt Annelies.

Achter Maurices tweede en derde voornaam - Aloïs en Georges - zit een speciale betekenis, zo blijkt. “Aloïs en Georges zijn de namen van de grootvaders van Ludovick en mij, die we helaas nooit gekend hebben. Zo zijn ze nu toch bij ons”, vertelt Annelies, die samen met zo veel andere mensen hoopt dat het leven in 2021 vooral veel beter wordt. “We plannen in juni een babyborrel voor Maurice. Hopelijk kan het tegen dan. En we hopen zelf ook naar veel feestjes te kunnen gaan met Maurice. Bij vrienden konden enkele geplande trouwfeesten en babyborrels in 2020 niet doorgaan. Hopelijk kan het in 2021 wel. Laat ons vooral op een goeie gezondheid toosten, voor onze familie en vrienden in het bijzonder.”

Volledig scherm Ook opa Rik Lecoutre is trots op zijn kleinzoon. © RV