Martha Rommel blaast 101 kaarsjes uit

Martha Rommel was heel haar leven gepassioneerd door naald en draad, nadat een Kortrijkse kleermaker haar de kneepjes van het vak leerde. Ze ontmoette diezelfde periode ook haar toekomstige man, waar ze in 1943 mee huwde. Ze bouwden een huis in Kuurne en startten er een bierhandel. Haar man overleed in 1984 aan een hartziekte. Martha, die altijd graag had gereisd, trok rond Pasen 2001 als 80-jarige samen met dochter en kleindochter naar Egypte, om er zo’n tien dagen in een bedoeïenendorp te leven. Ze verhuisde in 2018 naar De Korenbloem. Ze heeft nog een dochter die in leven is en ze is grootmoeder van vijf kleinkinderen en overgrootmoeder van elf achterkleinkinderen.