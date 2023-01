Marokkaanse brood- en banketbakkerijen in opmars in Kortrijk, Doorniksewijk verwelkomt Cookies By Aicha Ait: “Mijn Piemonte taart is uniek”

KortrijkDe binnenstad heeft er een nieuwe brood- en banketbakkerij met Marokkaanse specialiteiten bij. In de Doorniksewijk, waar slagerij José tot eind 2017 zat , is Cookies By Aicha Ait geopend. “Ik richt me vooral op artisanale patisserie, ik ben er voor opgeleid”, zegt Aicha Ait Bazine Ait Lamkadem.

Marokkaanse brood- en banketbakkerijen zijn geen uitzondering meer in de binnenstad van Kortrijk. Goed twee jaar nadat een vroegere Nova-Shop Droogkuis heringericht werd tot de warme bakkerij Israya in de Magdalenastraat 19b aan de Appel, is er nu in de Doorniksewijk 58 Cookies By Aicha Ait.

“We kunnen prima met elkaar overweg, we kennen de zaakvoerders van Israya en zien elkaar zeker niet als concurrenten”, zegt Aicha Ait Bazine Ait Lamkadem (33), zaakvoerster van Cookies By Aicha Ait.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De Piemonte taart, van Cookies By Aicha Ait © @capturedbyhasna

Aicha, ze groeide in Reus in Tarragona in Spanje op, woont al twaalf jaar in Kortrijk. Na een opleiding brood- en banketbakker in Oudenaarde volgde een stage bij patisserie Ridder & Hove in het winkelwandelgebied in Kortrijk. “Ik leerde er zo veel, Eddy De Ridder en Tom Kerkhof van Ridder & Hove zijn lieve mensen”, zegt Aicha, die nadien nog met succes een masterclass trouwtaarten volgde in ‘Atelier PG – L’école du Cake Design’ in Parijs.

Quote Ik maak bovendien gepersona­li­seer­de taarten voor gelegenhe­den zoals trouwfees­ten en verjaarda­gen Aicha Ait Bazine Ait Lamkadem

Cookies By Aicha Ait omvat Marokkaanse specialiteiten zoals traditionele bastilla met kip en amandelen: een hartig gevulde taart met zoete toets. Nog een aanrader is de Piemonte taart met chocolademousse en praliné.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Een blik op het interieur © Henk Deleu

“Ik geef een eigen Marokkaans-Franse toets aan mijn Piemonte taart. Je kan hier verder andere taartjes kopen zoals Mille-Feuille, we hebben Marokkaanse koekjes, er zijn cupcakes en macarons en we bieden naast Marokkaanse broden ook croissants, chocoladekoeken en stokbroden aan. We verrassen verder, door ons dagelijks aanbod telkens deels te variëren. Ik maak bovendien gepersonaliseerde taarten voor gelegenheden zoals trouwfeesten en verjaardagen”, vertelt Aicha.

De Doorniksewijk bevalt Aicha. Ze huurt het pand via Kortrijk Zaait. De stad geeft met dat ondertussen gekend project eigenaars een vrijstelling van leegstandstaks als ze hun pand aan een voordelig tarief aan starters verhuren. “De mooie Doorniksewijk is een prima locatie, met veel passage en parking. We zijn hier sinds 17 december open. De start was geslaagd, zo zijn we tevreden over de voorbije feestdagen. De mensen moeten wel nog wat meer de weg vinden, ze kennen Cookies By Aicha Ait nog niet zo goed. Hopelijk komt daar snel verandering in”, zegt Aicha, die van haar hobby haar beroep maakte. En veel hulp van familie krijgt. Zo richtte haar man, hij is timmerman, het opvallende interieur van de patisserie in, met zwarte en goudkleurige toetsen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De gevel van de zaak, in de Doorniksewijk 58 © Henk Deleu

Haar ultieme droom: de brood- en banketbakkerij ook met een ontbijtzaak kunnen combineren. “Maar laat ons nu eerst maar rustig groeien”, besluit Aicha.

Cookies By Aicha Ait is open van dinsdag tot donderdag en op zondag van 8 tot 18.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 8 tot 20 uur. Gesloten op maandag.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.