Marleen (64) verliest in 9 dagen man en zus aan hersenbloeding: “Ze waren allebei nog in de fleur van hun leven, het is zo onwezenlijk”

Kortrijk Online museumquiz schiet uit de startblok­ken

14 mei De Kortrijkse online museumquiz ‘Leugen of Collectief Geheugen’ schiet op zondag 16 mei uit de startblokken. Specialisten van het Regionaal Erfgoeddepot Trezoor, Kortrijk 1302 en museum Texture slaan de handen in elkaar. Samen duiken ze in de Kortrijkse museumcollectie. En die is rijker dan we denken. Zo worden in Trezoor 50.000 items van de Kortrijkse stedelijke musea bewaard, van een scherf tot een groot meubelstuk.