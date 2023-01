Marketingbureau Promoot Uw Bedrijf verhuist naar Kortrijk Business Park: “Klanten tot in New York”

KortrijkJoeri Pauwels maakt bekend zijn marketingbureau Promoot Uw Bedrijf naar een nieuw kantoor te verhuizen, in het vlot bereikbare Kortrijk Business Park in het Beneluxpark op Hoog Kortrijk. “Fysieke afspraken zijn helemaal terug, we gaan verder in een moderne en frisse omgeving.”

Promoot Uw Bedrijf helpt startups bij de opstart van a tot z, vernieuwt ook doorgewinterde bedrijven en geeft advies rond consultancy en opleidingen, aan marketingteams van grote spelers. “Zo is onze knowhow en nauwe samenwerking met Facebook, onderdeel van de Meta groep, uniek. We lossen problemen vaak snel op, zelfs wanneer er geen toegang meer is tot een bepaalde pagina.”

Quote Sommige projecten zijn geheim, we gaan er altijd voorzich­tig mee om zaakvoerder Joeri Pauwels

Kortrijk Business Park is een creatieve omgeving. Ideaal om met een blanco blad papier te starten en tot een volledig uitgewerkt plan te komen. “Er is een grote ondergrondse parking, klanten kunnen ons in alle discretie bezoeken. Sommige projecten zijn geheim, we gaan er altijd voorzichtig mee om. We kunnen ook in een conference room digitaal vergaderen met bedrijven over heel de wereld. We hebben klanten tot in New York en werken vooral in België en Nederland.”

Volledig scherm Promoot Uw Bedrijf © Promoot Uw Bedrijf

“Onze focus ligt bij het aanwezig zijn en het bepalen van de doelen. Roerloos snel alles opstarten doen we niet. Eerst bekijken we de huisstijl en doelstellingen. Dan kijken we naar digitale bereikbaarheid, onder de vorm van een website of -shop, een op maat ontwikkeld platform en sociale media. Zo pakken we de SEO (zoekmachine optimalisatie, red.) aan en/of bekijken we hoe er het best te adverteren is.”

“We doen bijna alles in huis, van grafisch ontwerp tot (drone) fotografie en video. Bij grote drukte rekenen we op sterke partnerships met onze freelancers. Daarom schakelen we ook in drukke periodes altijd snel. Naast het werven van nieuwe klanten dient een site ook voor het verbeteren van het eerste contact tussen klant en bedrijf.”

Volledig scherm Kortrijk Business Park © Kortrijk Business Park

“Sommige zaakvoerders hangen uren aan de telefoon voor zaken die met een eenvoudig formulier kunnen worden ingevuld. Je weet wat ze zeggen: ‘Time is money!’. De gecreëerde tijdswinst kan zorgen voor een veel hogere efficiëntie bij de uitvoering van het werk, wat op korte termijn zeker rendabel kan zijn.”

Quote Voor ons betekent een persoonlij­ke aanpak alles. Offertes bespreken we rond de tafel, niet per mail zaakvoerder Joeri Pauwels

“Samenwerken met bedrijven is de sleutel tot succes. Wij werken zelf samen met JP’s Marketing, een partner die specifiek inzet op sociale media beheer, organische groei, Google Adwords en adverteren. Ook Jean-Philippe Vrijghem van JP’s Marketing Agency zal vanuit het Kortrijk Business Park opereren.”

Volledig scherm Kortrijk Business Park, in het Beneluxpark op Hoog Kortrijk © Kortrijk Business Park

“Voor ons betekent een persoonlijke aanpak alles. Offertes bespreken we rond de tafel, niet per mail. Ook bij problemen of vragen staan we de klok rond voor al onze klanten klaar. Dat is een van de redenen waarom veel van onze klanten voor ons kiezen en daarna ook bij ons blijven. Wie zin heeft om binnenkort te ondernemen, nood heeft aan een nieuwe wind door de huidige marketingstrategie of gewoon eens wil komen luisteren, is altijd welkom voor een kop koffie en een vrijblijvend gesprek”, aldus Joeri Pauwels.

