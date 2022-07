Marketingbureau Hummingbirds neemt strategisch designbureau Easybranding over

kortrijk Na 70 jaar valt het doek over vakkledij Mer­lin-Lamiroy: “Niet met volle goesting in zaak van mijn ouders gestapt, maar wat heb ik het uiteinde­lijk graag gedaan”

Tienduizenden leerlingen, koks, obers, verpleegkundigen en dokters klopten de voorbije zeventig jaar aan bij Merlin-Lamiroy in Kortrijk voor hun uniform of vakkledij. Maar zaakvoerster Trees Lamiroy (69), die de zaak van haar ouders overnam, houdt er binnenkort mee op. “Een chefkok die hier als student zijn koksmuts kwam halen, en later vakkledij kwam bestellen voor zijn eigen personeel, dat gaf me altijd wel een leuk gevoel.”

30 juni