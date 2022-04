Marie (27) en Kenneth (36) organiseren speeddaten in het pikkedonker: “Steeds meer mensen zijn het oppervlakkig swipen op Tinder beu”

Heule/WevelgemPsychologe-seksuologe Marie Vanackere uit Wevelgem en Kenneth Soete van karaokebar The Pitch in Heule rollen een ‘dating in the dark’-concept uit. “Door elkaar niet te zien en eerst een gesprek aan te gaan, ligt de focus minder op het uiterlijke en meer op betekenisvol connecteren”, vertelt Marie Vanackere. De eerste speeddates in het pikkedonker zijn op dinsdag 31 mei, in The Pitch.

Een podcast, waarin Marie en Kenneth het over online datingplatformen zoals Tinder hebben, legde de kiem voor het idee. “Tinder is een populaire app waarbij het op basis van het uiterlijke tot een match komt en pas daarna een gesprek kan gestart worden. Maar veel van deze matches leiden niet eens tot conversaties. Veel van onze vrienden zijn het oppervlakkig swipen beu. Het leidt vaak tot niets. We draaien daarom het Tinderconcept om. Eerst een gesprek hebben en pas daarna elkaar zien”, licht Marie Vanackere het concept toe.

“Het uiterlijke is belangrijk in de aantrekking naar iemand toe, maar met dit concept leggen we niet de primaire focus op het uiterlijke. Maar wel op een connectie maken. Met andere woorden: iemand door dialoog beter leren kennen zonder de snelle vooroordelen van het uiterlijke. Fysieke aantrekking speelt vooral een rol in het begin van een relatie. Een goede dynamiek onder twee personen is meer duurzaam”, verduidelijkt Marie Vanackere. “We vergroten de kans op slagen met een voorafgaande matchmaking. Wie inschrijft, krijgt daarom een persoonlijke lijst met vragen. We selecteren op basis van de antwoorden zes mannen en zes vrouwen, die wat meer gelijkgestemd zijn. Ze zeggen ‘opposites attract’. De praktijk wijst echter merendeels het tegendeel uit.”

Karaokebar The Pitch is een ideale locatie voor ‘dating in the dark’. De zes mannen en zes vrouwen komen er langs een andere inkom de ‘Lounge Room’ binnen, met in het midden een zwart doek waardoor ze elkaar niet zien. De avond start met een woordje uitleg en ‘tips & tricks’ door Marie Vanackere. Daarna worden kandidaten tegenover elkaar gezet, in aparte volledig verduisterde ‘Booths’.

De locatie van het speeddaten: karaokebar The Pitch in Heule

“Er zijn twaalf rondes, telkens van zeven minuten, waarbij alle zes mannen met de zes vrouwen een speeddate beleven in het donker. Daarna gaat iedereen terug naar de ‘Lounge Room’. Waar uiteindelijk het zwart doek valt en iedereen elkaar nog beter kan leren kennen, met een hapje en een drankje. Indien er een match is, krijg je nadien elkaars gegevens. Er was al een testavond in The Pitch, die vlot verliep. De kandidaten van deze testavond vonden het een uniek concept en een leuke manier om mensen te leren kennen. In het begin was het wat spannend om te praten tegen iemand, zonder die persoon te zien, maar na ronde twee waren de zenuwen al verdwenen en kwamen de gesprekken vanzelf. Ook de spanning die naar het einde toe werd opgebouwd om dan de kandidaten te kunnen zien, maakte het voor de kandidaten een fijne en unieke ervaring.”

Wie tussen 25 en 35 jaar is en een heteroseksuele voorkeur heeft, kan zich tot 1 mei inschrijven en tot 8 mei een persoonlijke vragenlijst invullen. Wie bij de twaalf geselecteerden zit, betaalt 25 euro voor ‘Pitch dating in the dark’. “Hoe meer inschrijvingen en mensen de persoonlijke vragenlijst invullen, hoe meer profielen we aan elkaar kunnen matchen en hoe mooier de selectie van zes mannen en zes vrouwen. Wie niet geselecteerd is voor 31 mei, wordt gevraagd of we hun vragenlijst mogen bijhouden. Om dan eventueel later nog een nieuwe avond te organiseren. Zo denken we er al aan om het concept ook naar 35-plussers uit te breiden.”