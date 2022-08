Marcel Holvoet (73) werkt al 20 jaar voor de Zomermarkten: “Zo lang ik kan, doe ik verder”

“Ik herinner mij nog dat we zijn begonnen op vraag van toenmalig schepen Jean de Bethune”, vertelt Marcel. “Hij vroeg mij iets te doen voor de cafés op het Casinoplein nadat de wekelijks markt daar was vertrokken. Na 3 jaar Casinoplein verplaatsten we de zomermarkt naar het Schouwburgplein, maar dat bleek niet erg geschikt. Er was daar immers geen groen. Dan maar naar de Veemarkt, waar wel groen te vinden was, maar ook veel wind.” De Zomermarkten vonden tenslotte hun stek op twee pleintjes: het Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandaleplein. “Een ideaal decor voor ons”, zegt Marcel. “Op het ene plein is er ruimte voor muziek, terwijl op Sint-Maartenskerkhof mensen iets in alle rust kunnen drinken. In die 20 jaar dat ik ermee bezig ben, is het concept altijd hetzelfde gebleven. Nog nooit zijn er problemen geweest. Mensen, vooral inwoners van Kortrijk, komen graag naar hier om een beetje bij te praten en een glaasje te drinken.”