Marc eert zijn overleden vrouw Leen met immens fotodoek aan hun huis: “Ik wil dat iedereen ziet wat voor een prachtige vrouw ik had”

Sint-Baafs-Vijve/Kortrijk Overrompe­ling op unieke hondenzwem­ming: duizenden bezoekers, 67 deelnemen­de honden

10 oktober Zondagnamiddag vond de 170ste hondenzwemming plaats in Sint-Baafs-Vijve. Voor het eerst in twee jaar door het ons welbekende virus, maar zelfs corona kreeg het uniek stukje folklore in ons land niet klein. Wel integendeel, want de opkomst was erg groot met 67 deelnemende honden en vele duizenden bezoekers tijdens het feestweekend in de dorpskern.