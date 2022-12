Man terecht voor kopstoot aan echtgenote na zwemles met zoontje

Meulebeke/Kortrijk Te weinig ‘ambiance’ in auto na barbezoek: dertiger geeft vriend rammeling langs snelweg

Omdat de vrouw die ze bij hun barbezoek in Meulebeke hadden opgepikt in de auto in slaap viel, kreeg een man langs de snelweg in Kortrijk een pak rammel van zijn 31-jarige vriend. “Hij had voor te weinig ambiance in de auto gezorgd”, zo luidde zijn uitleg. Voor de correctionele rechtbank riskeert hij een celstraf van 6 maanden en een boete.

14:02