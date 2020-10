Man slaat en schopt bellende tiener in stationsbuurt: politie opent onderzoek

Moeskroen/Zwevegem/Kortrijk/Menen Ondanks dramati­sche coronacij­fers toch toeloop naar grootste tuincenter van België: “Het was bij momenten drummen. Ik heb zelfs mijn dochter van vier een mondmasker opgezet”

26 oktober Het was volgens enkele klanten afgelopen zondag te druk in Famiflora, vlak bij Moeskroen in Henegouwen. Ook Vlamingen bezoeken graag het grootste tuincenter van ons land, net over de taalgrens. Verloopt alles daar veilig genoeg, nu we om de oren worden geslagen met steeds slechtere coronacijfers? Komen de mensen er niet te dicht bij elkaar? “We voelden ons niet veilig. Het was soms echt drummen”, zegt klant Amine Beldjoudi. “Het zijn momentopnames. De security doet er alles aan om de mensen afstand te laten houden. Er zijn nooit meer dan duizend klanten tegelijk binnen”, klinkt het bij Famiflora.