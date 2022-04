Man met elektrische motorfiets raakt gewond bij ongeval ‘in de put’

Een man op een elektrische motorfiets kwam iets over 16.30 uur van de A19 en wilde de R8 opdraaien in de richting van Gullegem. Beneden de R8, op de plaats die in de volksmond gekend staat als ‘de put’, kwam het tijdens het manoeuvre om af te slaan tot een hapering tussen de motorfiets en een personenwagen. De motorrijder kwam daarbij lelijk ten val en liep vermoedelijk enkele breuken op. De man bleef bij bewustzijn, kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. In de personenwagen raakte niemand gewond. Door het ongeval was één rijstrook in de richting van Gullegem een tijdlang afgesloten. Dat zorgde voor een flinke file tijdens de vroege avondspits.