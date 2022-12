Man dringt huis binnen en vermoordt oudere vrouw: kleindochter (9) rent weg om hulp te halen

De feiten speelden zich rond 19 uur af in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. Een man drong toen een woning binnen waar op dat moment een oma met haar kleindochter aanwezig was. De twee wonen er van net voor de zomervakantie. De dader had het om één of andere gemunt op de al wat oudere vrouw. Die raakte zo zwaar verwond dat ze uiteindelijk bezweek. Het meisje dat bij haar was, liep naar buiten om hulp te zoeken. Een ziekenwagen en een mugteam snelden ter plaatse, maar voor de vrouw kon geen hulp meer baten.