Man die zonder ticket met elektrische fiets op de trein wil stappen, blijkt ordinaire dief

Schrijf je in als standhou­der voor junibrade­rie of zomermarkt­jes

Er is van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni braderie in het stadscentrum van Kortrijk, met muziek als centraal thema. En op donderdag 6 juli is er de eerste van vier zomermarktjes, op het Mandaleplein en op Sint-Maartenskerkhof. Inschrijven kan nog.