Man botst ’s nachts op verkeersgeleider maar belt pas veel later de politie

De feiten deden zich voor op 24 september vorig jaar, in Marke. V. botste er toen ’s nachts rond 1 uur op een verkeersgeleider. De man stopte en stapte uit. Hij ruimde wat brokstukken op, stapte weer in zijn wagen en reed weg. Pas de dag nadien, in de loop van de namiddag belde hij de politie. “Ik was in slaap gevallen achter het stuur en werd wakker door de schok”, vertelde de man in de rechtbank. “Door het ongeval was ik helemaal van mijn melk. Het klopt dat ik naar huis ben gereden. ’s Anderendaags heb ik mijn werkgever verwittigd. De takeldienst kwam mijn auto ophalen en ik heb de politie gebeld. Dat er behoorlijk wat tijd tussen dat telefoontje en het ongeval zit, was niet doelbewust. Ik had niks te verbergen.” De rechter toonde begrip voor de situatie maar kon niet anders dan de man te veroordelen voor het vluchtmisdrijf en het ongeval. V. kreeg een rijverbod van één maand en een boete van 1.760 euro.