Man bekent partnergeweld maar ontkent gijzeling ex in woning: “Ik woonde bij haar”

Op 24 mei 2022 stond Lerim Q. volgens de openbare aanklager plots voor de deur van zijn ex. Ze moest hem binnenlaten of zou geslagen worden, zo klonk het in niet mis te verstane bewoordingen. De vrouw liet hem binnen maar kreeg toch klappen. “Hij nam haar gsm af, ze gooide tevergeefs een tafeltje van het balkon om de aandacht te trekken en hulp te roepen maar dat mislukte”, aldus het openbaar ministerie. “Ook ’s anderendaags kreeg ze nog slagen, nam hij haar mee in de auto, deed de deuren op slot, dreigde haar te wurgen met de steel van een stofzuiger en pakte haar bankkaart af.” Uiteindelijk slaagde de vrouw er toch in de politie te verwittigen. “Ze had sleutels en kon dus weg”, aldus de verdediging van Lerim Q. “Bovendien woonden ze samen. Hij drong er niet zomaar binnen.” Dat hij zijn ex een bebloede lip sloeg, gaf hij wél toe. Vandaag verblijft hij in de cel. Hij vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren. Vonnis op 29 juli.