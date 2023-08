Man (58) mag beschikken na autopsie op overleden echtgenote: “Geen reden om hem nog verder vast te houden”

De 58-jarige man was woensdag opgepakt voor verhoor, omdat hij de laatste was die zijn vrouw in leven had gezien. Intussen voerde het CSI-team van de federale gerechtelijke politie een grondig sporenonderzoek in de woning van het echtpaar, langs de Hendrik Dewildestraat in Bissegem. Speurders legden de man op de rooster, en het parket stelde een onderzoeksrechter aan om een lijkschouwing te kunnen bevelen. Die is intussen achter de rug. “Op basis van de resultaten van de autopsie is er geen reden om de partner verder vast te houden”, meldt het parket. “De man werd dan ook weer in vrijheid gesteld.” Wat uiteindelijk geleid heeft tot de dood van de 47-jarige vrouw, wordt niet meegedeeld.