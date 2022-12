Man (52) voor rechter na jarenlange slagen aan echtgenote en kinderen

Beiden werden in 2005 uitgehuwelijkt aan elkaar in Marokko en kwamen in 2006 naar België. “Sindsdien wordt de vrouw gedwongen tot seks en krijgt ze geregeld slagen”, zegt het Openbaar Ministerie. “Al die jaren krijgt ze ook met de regelmaat van de klok slagen, ook de kinderen krijgen er soms van langs.” Op 4 juni vorig jaar trok de vrouw naar de politie. “Na al die jaren raapte ze eindelijk al haar moed bijeen en diende een klacht in tegen hem”, vertelt haar advocaat. “Ze wordt geslagen voor de meest onmogelijke redenen.” Zelf ontkent de man zijn echtgenote of zijn kinderen ooit te hebben geslagen. Nochtans bevestigen de drie oudste kinderen van het gezin dat zij wel degelijk geregeld slagen krijgen, soms ook met een stok. “Ik ben invalide en slaap veel waardoor ik een veel minder hechte band heb met mijn kinderen”, zei de man tegen de rechter. “Zij heeft de kinderen nu zover gekregen om hen tegen mij op te zetten.” Zijn advocaat merkt ook op dat de klacht er is gekomen enkele dagen vooraleer de echtscheidingsprocedure werd opgestart. De rechter velt een vonnis op 14 december.