Man (48) betast vrouwen aan station tijdens penitentiair verlof

De man uit Harelbeke betastte op 10 juni vorig jaar een vrouw op het Stationsplein in Kortrijk. “Hij betastte haar borsten en stopte pas na zo’n vijf minuten toen de security hem in het oog kreeg”, zegt het Openbaar Ministerie. “Uit nazicht van de camerabeelden is te zien hoe hij verschillende personen lastig ging vallen en hen daarbij ook aanraakte.” De man pleegde de feiten in een periode wanneer hij even de gevangenis mocht verlaten en op penitentiair verlof was. Tijdens zijn verhoor gaf hij aan zich niets meer te herinneren van de feiten. J. K. riskeert nu nog eens een celstraf van 10 maanden. De rechter velt een vonnis op 4 januari.