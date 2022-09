Man (39) voor rechter na inbraak in loods

Middelkerke/Oostende ASSISEN BRUGGE. Koppel dat lijk camping­moord hielp verbergen kampt plots met geheugen­ver­lies tijdens getuigenis : “Het is triest hoe jullie zich hier gedragen”

“Ik herinner het me niet meer.” Op het assisenproces rond de campingmoord in Middelkerke hebben rechtenstudente Kelly D. en haar ex-vriend Bruno C. woensdagavond voor flink wat wrevel gezorgd. Het voormalige koppel hielp het lijk van Mihael Parrent mee verbergen, maar veel details wisten ze daar niet meer over. En dat zorgde in het Brugse assisenhof voor woedende reacties, niet in het minst bij de voorzitter. Herlees alles nog eens hieronder.

18:05