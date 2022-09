Man (34) steelt voorschriftenboekje van arts

Oudenaarde/Ronse/Avelgem/Kortrijk Scholenge­meen­schap AKOR heeft de kaap van 4.000 leerlingen in zicht

Het leerlingenaantal van het netoverstijgende samenwerkingsverband tussen de secundaire scholen GO! atheneum Oudenaarde, GO! Da Vinci Campus Ronse, GO! atheneum Avelgem, PTI Kortrijk en Richtpunt campus Oudenaarde blijft stijgen. “In vijf jaar tijd stijgt het aantal leerlingen in het secundair van iets meer dan 3000 leerlingen naar net geen 4000 leerlingen”, vertelt coördinerend directeur Peter De Mezel.

