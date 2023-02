Man (31) weer voor rechter na partnergeweld: “Zat in een psychose”

Dusty V. (31) ging in oktober een nieuwe relatie aan met een jongedame. Op 23 december belde zijn moeder echter al opnieuw naar de politie nadat hij zijn vriendin had afgeranseld. Ze zei ook dat de situatie dreigde te escaleren. “Hij sloeg haar nadat zij hem had aangesproken op zijn druggebruik”, zegt het Openbaar Ministerie. “Hij schopte en sloeg haar, en probeerde ze te verstikken met een kussen. Hij dreigde er ook mee haar te vermoorden, en sleurde ze van de trap.” De man zegt dat hij in een psychose verkeerde. Maar hij heeft intussen al een rijkgevuld strafregister, telkens is zijn partner het slachtoffer. “Ik zie dat meisje echt graag”, zei hij tegen de rechter. “Dit is anders omdat deze relatie wel goed zit. Het is jammer dat het gebeurd is, maar ze geeft me nog een kans. Ik sta nu ook wel open voor een residentiële opname. Ik ben ondertussen 30 jaar, het wordt tijd dat ik eens serieus begin te doen hé. Ik verhuis ook binnenkort naar Oostduinkerke, hier ken ik te veel mensen uit het slechte milieu.” Of hij zijn appartement aan de kust ook snel zal zien, valt nog af te wachten. Hij riskeert 30 maanden gevangenisstraf en 800 euro boete. Vonnis op 6 maart.