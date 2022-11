Man (29) krijgt kans van de rechtbank… maar stopt behandeling na één week en gaat vechten op café

“Het moet stoppen en ik wil op een normale manier kunnen samenwonen met mijn vriendin”, zei D. V. op 3 augustus schaapachtig tegen de rechter. De Kortrijkzaan is al talloze keren veroordeeld door de rechtbank, maar vroeg een straf met uitstel voor zoveelste feiten van partnergeweld. “Binnenkort laat ik me residentieel opnemen voor mijn alcoholverslaving en erna kan ik ook terecht in een psychiatrisch centrum”, beloofde hij. Omdat de rechter eerst bewijs wilde zien dat hij zich effectief residentieel liet opnemen en dat de behandeling positief verliep, stelde hij de de zaak enkele maanden uit. Woensdag bleek van al die beloftes amper iets in huis te zijn gekomen. “Hij heeft zich inderdaad laten opnemen, ja”, zei de rechter tegen zijn advocaat. “Maar na één week hield hij het voor bekeken en ging hij dronken vechten op café. Jammer dat uw cliënt hier vandaag niet is, want ik had er hem graag over aan de tand gevoeld.”