Man (29) grijpt vrouw bij geslachtsdeel op café: “Ik heb een totale blackout van die avond”

De 29-jarige man trok op 21 december 2019 van de Kerstmarkt waar hij tal van shotjes sterke drank had naar binnen gewerkt, naar een café in de binnenstad in Kortrijk. Daar nam hij plots een jonge vrouw vast. “Met zijn ene arm hield hij haar vast en met zijn andere hand greep hij haar geslachtsdeel vast”, zei het Openbaar Ministerie. “En dat voor zo’n tien seconden. In het café waren verschillende mensen getuige van het incident en beklaagde werd meteen na de feiten uit het café gezet.” De man riskeert nu 8 maanden cel met uitstel. “Ik had veel te veel gedronken en herinner me niets meer van die avond”, zei de man tegen de rechter. “Ik wil niet meer dat zoiets nog gebeurd en ben ondertussen ook naar de AA geweest. Ik ben niet zo, en heb veel respect voor andere mensen. Daarom kan ik het niet geloven dat ik zoiets zou gedaan hebben. Maar als ik dat gedaan heb, zou ik me graag willen verontschuldigen.” De rechter velt een vonnis op 26 oktober.