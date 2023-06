Man (29) die appartement in brand stak met neef er nog in riskeert 5 jaar cel: “Hij heeft het vuur nog proberen blussen met cola”

Uit frustratie omdat hij geen geld kreeg van zijn vader. Daarom stichtte een 29-jarige man brand in zijn appartement in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. Alleen deed hij dat terwijl zijn neef, die ook in de flat verbleef, er nog lag te slapen. Op videobeelden is te zien hoe zijn neef zich tijdens de brand moest vastklampen aan het balkon en om hulp schreeuwde. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel, vandaag weten we of de rechter daarin meegaat.