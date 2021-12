Man (28) voor rechter na seksueel getinte chatgesprekken met 200 (!) minderjarige meisjes: “Hij dreigde ermee een naaktfoto rond te sturen”

Kortrijk “Elf ongevallen in vijf jaar”: zwart kruispunt op Brug­sesteen­weg krijgt mogelijk verkeers­lich­ten

Het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de Iepersestraat in Kortrijk, een van de 32 gevaarlijke punten in West-Vlaanderen op basis van recente ongevallenstatistieken, krijgt mogelijk toch verkeerslichten. Een timing is er (nog) niet. Er loopt nu eerst een nieuwe verkeersstudie.

