Man (26) randt vrouw aan in Burgemeester Reynaertstraat

Aalbeke Fietsers tuimelen bij bosjes in ‘Valbeke’: “We maken gladde boordste­nen ruwer bij kruispun­ten, voor het hier écht fout loopt”

Na járen slippen over de gladde boordstenen in het centrum van ‘Valbeke’, wordt er nu eindelijk werk gemaakt van een grondige oplossing. “Ik zie fietsers élke dag, soms meerdere keren per dag, zwaar ten val komen. Zeker een keer per maand moet er iemand naar het ziekenhuis”, zegt Dieter D’Alwein. De cafébaas van De Labberleute en Team Burgemeester-raadslid kaartte de problematiek maandagavond in de gemeenteraad van Kortrijk aan.

13 september