Man (23) riskeert celstraf voor zeven diefstallen in auto’s: “Had niets om te eten”

De politie werd op 28 november vorig jaar omstreeks 23.15 uur verwittigd. Een getuige zag hoe een jongeman een auto aan het doorzoeken was waarvan het alarm afging in de Oude-Vestingsstraat. De politie snelde ter plaatse en kon M. B. al snel bij de kraag vatten. “Hij had gereedschap op zak waarmee je autoruiten kan inslaan en gordels kan doorsnijden”, zegt het Openbaar Ministerie. Via camerabeelden kon de politie achterhalen dat hij bij zeven auto’s had ingebroken of op zijn minst een poging had gedaan om in te breken. Hij voelde telkens aan de klink om na te gaan of de auto al dan niet gesloten was. Maar bij twee auto’s sloeg hij ook het raam stuk om in te breken. Zo ging hij er met onder andere enkele zonnebrillen en cash geld vandoor. De jongeman vluchtte vanuit Algerije naar Europa in de zoektocht naar een beter leven. “Maar hij pleegt toch vooral feiten”, zegt het Openbaar Ministerie. “Wanneer hij betrapt wordt geeft hij telkens een valse identiteit op en beweert dat hij minderjarig is. Via zijn vingerafdruk konden we hem linken aan feiten in Duitsland, Frankrijk en Spanje. In Frankrijk is hij zelfs gekend onder maar liefst 19 verschillende aliassen.” De jongeman bood zijn excuses aan en zegt dat hij het deed omdat hij honger en dorst had. Hij zit sinds eind november in de gevangenis en riskeert nu zes maanden cel. “Zijn straf heeft ondertussen wel uitgezeten, ik vraag om de rest met uitstel uit te spreken”, zegt zijn advocaat. Vonnis op 27 maart.