Mailverkeer na Vives-hack weer vrij voor studenten: “Criminele groep wou ons wellicht afpersen”

Kortrijk Nog twee maanden wachten op Sinksen, maar nieuw dansfeest in Parkhotel is al uitver­kocht: “En dat zonder één artiest bekend te maken”

Veel Kortrijkzanen voorspellen dat het de zotste Sinksenfeesten ooit zullen worden. Het nieuwe dansfeest The Park in het Parkhotel lijkt die voorspelling nu al waar te maken. De 400 tickets waren begin april in slechts vier dagen tijd de deur uit. “Straf, want toen was er nog geen enkele artiest bekend”, zegt organisator Gaël Agneray.

13 april