Maand rijverbod voor jongeman na sturen met amfetamines: “Even geflipt door groot cryptoverlies.”

Kortrijk Kortrijk start als eerste stad in België met consumptie­par­ke­ren: wie 75 euro spendeert, krijgt parkeer­geld terug

Wie vanaf donderdag 12 mei tijdens een dagje shoppen minstens 75 euro spendeert in het centrum van Kortrijk, krijgt zijn parkeergeld teruggestort. Kortrijk pakt zo als eerste stad in België met consumptieparkeren uit. “Het zal shoppers superpositief stemmen, er zijn momenteel te veel wrijvingen over duur en ondergronds parkeren”, zegt Ubbe Descamps van kledingzaak Brooklyn. Om het consumptieparkeren technisch mogelijk te maken, gaat de stad in zee met start-up Swave.

13:41