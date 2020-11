Maand rijverbod en 800 euro boete voor 247 km/u met Porsche op E17: “Gehuurd voor trouwfeest maar ik reed niet.”

Kortrijk Dienst­hoofd Intensieve Zorgen AZ Groeninge: “We hebben ook twintigers liggen. Het zijn uitzonde­rin­gen, maar ze zijn er”

2 november Wouter De Corte is het medisch diensthoofd van de afdeling Intensieve Zorgen in AZ Groeninge. De situatie in AZ Groeninge is onder controle, maar dat betekent niet dat de situatie niet ernstig is. “Dat we mensen op een bepaald moment niet meer in optimale gezondheid zouden kunnen verzorgen, is een reële vrees. Dat moeten we ten stelligste vermijden.”