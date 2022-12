Maak aansteken kerstverlichting mee, bij hoogste kerstboom van het land

Marke/Lichtervelde Fikse uitbrander en rijverbod voor redder na 213 km/u op E403: “Een staaltje onverant­woord rijgedrag.”

213 kilometer per uur. Dat was de snelheid die een 21-jarige jongeman uit Lichtervelde de voorbije zomer op de E403 in Marke (Kortrijk) haalde. “Ik zag een rookpluim en haastte me in die richting om de hulpdiensten te kunnen bellen”, probeerde hij nog enigszins zijn vel te redden.

5 december