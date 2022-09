LUX festival en DVV Dekimpe & Vandenberghe schenken 1.000 euro aan Hartekinderen

De vzw Hartekinderen ondersteunt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een geboren hartafwijking én hun families. De cheque werd op vrijdag 9 september in Rollegem overhandigd. Er wordt ondertussen ook al naar de toekomst gekeken. Want het bestuur van het LUX festival koos met de vrijwilligersorganisatie Het Ventiel al een nieuw goed doel voor de editie in 2023. Het Ventiel zet zich in voor personen met jongdementie en zorgt ervoor dat zij hun hobby blijven uitoefenen. Voorzitter van Het Ventiel is radiomaker op rust Jan Hautekiet. In het bestuur zitten onder meer artistieke duizendpoten Rick de Leeuw uit Nederland en Wim Opbrouck uit Bavikhove.