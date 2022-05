LUX brengt mix van (kinder)animatie, politiedemo’s en muziek: festival steunt kinderen met hartafwijking

RollegemHet gratis toegankelijke LUX is terug op zaterdag 28 mei, na twee veel te stille coronajaren. Het festival steunt Hartekinderen. Die vzw helpt kinderen en jongeren met een aangeboren hartafwijking en hun families. Dj Lennert Wolfs is hun ambassadeur.

LUX brengt komende zaterdag van 14 tot 20 uur kinderanimatie van het hoogste niveau. Het programma omvat onder meer gocarts en smoothiefietsen, baden en een springkastelendorp. Ook gepland: je laten schminken, creatief zijn tijdens straattheater, workshops van Villa Imagina, De Stroom en Athena, workshops cupcakes versieren, een insectenhotel bouwen… Voor de dappersten is er een hoogteparcours in ’t Bosselke. Er zijn verder optredens en demonstraties met de danscrew van Vaste Vuist Lauwe, paaldansen met Xtreme Dance uit Moeskroen en de disco show van de coole dj Raf Violi.

Een primeur voor de politiezone Vlas en het festivalgebeuren in de regio zijn demonstraties, met bijvoorbeeld politiehonden en de politiedrone. De dronepiloot van PZ Vlas wordt op LUX gevolgd door VTM-programma Helden van Hier. Wie interesse heeft om bij de politie te werken, kan kaderend in rekrutering een beeptest doen.

Naar de avond toe zijn er optredens met op de main stage The Gambits, The Puppeteers en als hoofdact Soul Avenue. In de dj-booth draaien dj Dimkee, dj Destin en dj Lennert Wolfs. Die laatste is resident-dj van Carré in Willebroek en zal samen met zijn collega’s zeker voor een topfeestje zorgen.

Het LUX-bestuur zorgt voor foodtrucks. Een hamburger, een Aziatisch gerechtje of een Afrikaanse lekkernij: er is voor elk wat wils. Er zijn ook bars.

Nog dit: als opwarmer voor LUX is er vandaag vrijdag 27 mei al Comedy-de-LUX op het tot comedyclub omgevormde grasveld voor het buurthuis in Rollegem. Met Kjen Descheemaecker komt er een comedian met muzikale skills, Hans Cools is dan weer een topper in (niet-)alledaagse humor en Barbara ‘Papo Rouge’ Loots combineert comedy met burlesque. MC van dienst is Maarten D’Haene.

Een ticket voor Comedy-de-LUX kost 8 euro en is online te bestellen via https://www.billetweb.fr/comedy-de-lux. LUX zelf is gratis toegankelijk.

Meer info: www.luxfestival.be of op de Facebookpagina LUX festival