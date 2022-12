Luna is eerste kerstbaby in onze regio: “We hebben nog kerstavond kunnen vieren met een uitgebreid diner”

Ouders Fran Van Looveren (29) en Lukas Deley (27) uit Harelbeke konden gisterenavond nog uitgebreid Kerstmis vieren bij de ouders van Fran. “Ik was uitgerekend voor afgelopen woensdag, dus we hadden er wel rekening mee gehouden dat we niet zouden kunnen vieren”, zegt Fran. “Maar ik heb echt niets gemerkt aan de feesttafel. Het was een uitgebreid driegangenmenu bij mijn ouders. Pas om 2 uur ’s nachts is mijn water gebroken, en zijn we naar het ziekenhuis gekomen.” Luna is meteen ook de 1.700ste baby in AZ Groeninge in Kortrijk dit jaar.