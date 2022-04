Luipaardstraat en -pad verkeersveiliger ingericht

De wegenis werd heraangelegd door Tibergyn nv, door oneffenheden weg te werken en een nieuwe toplaag aan te brengen. Het project kostte de stad Kortrijk 53.230 euro en de stad Harelbeke 48.555 euro. Eén derde werd door de Vlaamse overheid terugbetaald, via het Kopenhagenfonds. De Luipaardstraat is een cruciale fietsverbinding tussen het jaagpad langs het kanaal Bossuit- Kortrijk in Stasegem en de fietssnelweg Guldensporenpad. Het aansluitende Luipaardpad loopt via het bedrijvenpark Evolis ook verder richting Zwevegem.

Verkeerslichten

Er is nog meer goed nieuws. Want ook de oversteekplaats van de Luipaardstraat naar de Luipaardbrug over het kanaal, via het kruispunt van de Visserkaai en Kanaalstraat, wordt aangepakt. Er zijn daar verkeerslichten gepland. Die geactiveerd worden via lusdetectie voor wagens komende van de Luipaardstraat en via drukknop- en lusdetectie voor fietsers komende van de Luipaardbrug of -straat. Er komt verder een dubbelrichtingsfietspad langs de Luipaardstraat. De werken gebeuren in het najaar van 2022. De provincie is initiatiefnemer, samen met het Vlaams Gewest, stad Harelbeke, stad Kortrijk en de Vlaamse Waterweg en kaderend binnen het Fietsfonds. Het ontwerp om de fietsonveilige verkeerssituatie weg te werken, komt in april voor op de provincieraad.